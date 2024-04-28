الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات حبس بلوجر شهيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبق "تيك توك". 

وقررت نيابة الهرم حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات، ووجهت النيابة لها عدة اتهامات تضمنت إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وإساءة استخدام أجهزة اتصالات.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح. 

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وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "سيدة" بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلوجر شهيرة الهرم مقاطع خادشة للحياء قاضي المعارضات حبس بلوجر شهيرة

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