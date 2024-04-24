الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس البلوجر نادين طارق بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس البلوجر نادين طارق، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب في الجيزة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على المتهمة بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورطها في نشر مقاطع فيديو منافية للآداب، عبر حساباتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، ووجودها بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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التحقيق مع بلوجر تنشر فيديوهات منافية للآداب فى الجيزة

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