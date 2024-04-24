الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع بلوجر تنشر فيديوهات منافية للآداب فى الجيزة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم، التحقيق مع بلوجر؛ لتورطها في نشر مقاطع فيديو بطرق منافية للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي مما يخل بالقيم الآسرية.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاة "بلوجر" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المتهمة استغلت جسدها في تصوير فيديوهات بحركات غير لائقة وملابس شفافة تظهر جسدها مما يخل بالقيم والمبادىء الآسرية لكسب المشاهدات وتحقيق الأرباح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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