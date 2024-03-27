الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل متهم بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب وبثها عبر عدة تطبيقات

ضبط عاطل
ضبط عاطل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية لأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية") يبدى من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور فضلًا عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب وبثها عبر عدة تطبيقات إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه بدائرة مركز شرطة  جمصة  بالدقهلية، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم")  وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات المتخصصة عاطل مقاطع فيديو منافية للآداب

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