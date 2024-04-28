تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صناعة التعهيد من أهم الصناعات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهى من أبرز الصناعات التى تهتم بها مصر، ويبحث العديد من المواطنين عن مضمون هذه الصناعة ولماذا هى تحقق آلافًا من الدولارات شهريًا.

فى حديثه اليوم الأحد، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه يجب استغلال الثروة البشرية في تعزيز قطاعات الاتصالات والتعهيد ونقل البيانات.

حيث يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة مصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعد هذا المركز أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحًا جديدًا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

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ما هى صناعة التعهيد؟

تعتبر صناعة التعهيد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم مصادر التصدير والعملة الصعبة الرئيسية في القطاع. وتعد مصر من بين أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم، ومركزًا رئيسيًا لتقديم خدمات التعهيد يدعم نمو أعمال المئات من الشركات العالمية. وتحتضن مصر اليوم أكثر من 150 مركزًا لتصدير هذه الخدمات، من بينها مراكز عالمية، ويستفيد هذا القطاع بشكل رئيسي من وجود مواهب وكفاءات عالية تجيد عدة لغات، في وقت ينضم فيه إلى القوى العاملة أكثر من 600 ألف خريج سنويًا في العديد من التخصصات، جزء كبير منهم حاصلون على شهادات في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما تشغل مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، والمرتبة الثانية عربيًا، و23 عالميًا في هذا المجال، وفقًا لمؤشر "مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2023. وهي تأتي بين قائمة أفضل 5 دول تقدم خدمات التعهيد، بحسب تصنيف شركة "رايَن" للاستشارات الاستراتيجية، والتي أكدت، في تقرير حديث، أن مصر قادرة على تعزيز مكانتها كمنافس عالمي في خدمات تعهيد الأعمال (BPO)، مع خبرتها التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذه الصناعة.

تطورت هذه الصناعة بشكل كبير في مصر، حيث بدأت الحكومة المصرية في بادئ الأمر بالتركيز على خدمات تعهيد العمليات التجارية ومراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني، ثم وجهت الحكومة أنظارها نحو تعزيز مكانة مصر في مجالات تصدير خدمات القيمة المضافة وخدمات المعرفة والبحث والتطوير وتصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.