"المعلم" فى الصدارة.. قائمة الأعلى مشاهدة على watch it

تصدر مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم عدد كبير من نجوم الفن إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

جودر

وتلى "المعلم" في المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة مسلسل "جودر"، الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، هدى مجدي وآخرون.

ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي Media hub سعدي– جوهر وArouma تامر مرتضى.

حق عرب

وجاء في المركز الثالث مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق.

الحشاشين

واحتل المركز الرابع مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز، من سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

بدون سابق إنذار

وجاء فى المركز الخامس في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it مسلسل "بدون سابق إنذار" للنجم آسر ياسين.

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ "ليلى" على ابنها بقعًا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورًا إجراء عملية.

مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.