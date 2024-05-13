"ضبطوه بيبيع البط".. مصرع مسجل خطر على يد الأهالى بالدقهلية

لقى مسجل خطر سرقات مصرعه على يد الأهالي بسوق السنبلاوين بعد وصلة ضرب مبرح بسبب سرقة بط وبيعه.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى باستقبال شخص جثة هامدة ادعاء تعرضة لضرب مبرح من آخرين، وبانتقال إلى مكان البلاغ والفحص من قبل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد أبو الإنصاف 42 عاما، ومقيم بالحوال مسجل خطر سرقات ولديه 12 قضية سرقة سابقة ومتخصص سرقة بط حيث تم ضبطه أثناء بيع البط في إحدي الأسواق وقام الأهالي بضربه حتي الموت.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت باستخراج تقرير الصفة التشريحية، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت باستخراج تصريح الدفن اللازم.

وأكد الأهالي أن المجني عليه بائع طيور في أحد أسواق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اعتاد سرقة الطيور من الناس والقيام ببيعها.

وحدثت مشاجرة بينه وبين الأهالي في يوم الواقعة قام على إثرها الأهالي بتوجيه الضربات له التي أدت إلى مصرعه، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.