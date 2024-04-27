سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن

تشهد سينما مترو في الإسكندرية عرض برنامج " سينما المكفوفين "، والذي يعد أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الاجتماعي. يأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات المهرجان للتواصل مع المجتمع المدني من خلال إتاحة الفرصة لذوي الهمم. يعد البرنامج خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

قد علق المنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان على هذا البرنامج قائلا: "لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كان مثمرا وفعالا، فهي تثبت أن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة وتدرك أهمية تلك الفعاليات التى تخدم المجتمع، وسعيد للغاية بهذه الفرصة التي تتاح لأبناء محافظة الإسكندرية من خلال المهرجان."

شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حضورًا جماهيريًا لافتًا. وعُرض مساء أمس في سينما مترو بمحطة الرمل 13 فيلمًا مابين وثائقي وتحريك وروائي، وهذه الأفلام هي "أرخميدس" من روسيا و"بوابة التنين" من الصين و"علب" من مقدونيا و"كتير كول" من لبنان و"جارنو" من البرتغال و"مكالمة خاصة" من مصر و"أم وقت الذروة" من الفلبين و"المتسابق المختلط" من هولاندا و"عصفور كشاف" من لبنان و"الطفطافة والمقنين" من الجزائر و"الجبل الوردي" من اليونان و"بكل إنسانية" من فرنسا وأخيرًا "تربية ستات" من مصر. وبعد انتهاء عرض الأفلام، أُقيمت مناقشة مع صُنَّاعِتِهَا.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية، نيوسينرش، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.