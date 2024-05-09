"زوجتك ووالدتك على رأسى".. كواليس 10 ساعات من محاكمة حسين الشحات والشيبى

على مدار 10 ساعات، شهدت محاكمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، في اتهامه بسب لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي عدة مواقف أولها تغيب الشحات عن ثانى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، والتى انتهت بحجزها للحكم بجلسة 30 مايو.

وقال محامى محمد الشيبي للمحكمة إن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لا تمنع من لجوء أى شخص إلى القضاء المدنى، وأعطت الحرية للسلطات المحلية فى نظر الدعاوى الجنائية التى تحدث فى الملاعب، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط التى يترأسها المستشار محمد شرين فهمى أرسلت لفيفا للاستفسار عن لجوء أحد أطراف اللعبة للقضاء ولم يقبل أى ضغوط بإيقاف اللاعب المغربي بسبب لجوئه للقضاء المدنى، مشددًا على أنه لن يتصالح فى الدعوى ومستمر فيها.

وأضاف محامى الشيبى أن الشحات كان لاعبًا احتياطيًا فى المباراة محل الواقعة، بينما خرج الشيبي من المباراة بعد نزول لاعب الأهلي للمباراة بدقائق قليلة ولم يتقابلا فى الملعب نظرًا لاختلاف مراكزهما داخل المستطيل الأخضر.

دفع محامي حسين الشحات بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 والخاص بالملاعب ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة 3 شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ونصت المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذًا الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولًا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهى يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية.

والتمس محامي الشحات من المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا؛ لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم، مشيرًا إلى أمثلة عديدة- متقدمًا بحافظة مستندات وفيديوهات عنها- وهى واقعة اللاعب زين الدين زيدان وواقعة الأخضر البلومي وواقعة أحمد حسام ميدو، لافتًا إلى «عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية».

ودفع بأنها جنحة ضرب بسيط لأن لكل فعل رد فعل، حيث إن المجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في 3 مباريات الأولى: نهائي كأس مصر بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في10 أبريل 2023،، والثانية مباراة السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5 مايو 2023، والثالثة مباراة الدوري المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23 يوليو 2023، حيث قام الشيبي بإهانة جمهور نادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي، فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينته الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة، وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على رأسي".

وأكد محامي الشحات أن الأمور كلها ما هى إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم، وأن السب لم يحدث، مبينًا: «لما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم اللاعبين– الأجهزة الفنية والإدارية– الحكام لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها، ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه– وكذلك تخاطب العامة ( فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام ) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين».

وطالب دفاع الشحات استدعاء محمود فتح الله، إدارى فريق بيراميذر، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين من لجنة المسابقات، لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

وشهدت الجلسة الماضية مطالبة دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من لاعبى نادى الأهلى طاهر محمد طاهر، ورامى ربيعة، ومحمد مجدى اأفشة، وعلى معلول، وسيد عبدالحفيظ، وطاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز، وذلك لسماع شهادتهم بشأن ما جرى.

وفى بلاغ "الشيبى"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بضربه وسبه وإهانته، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسى وجسدى عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.