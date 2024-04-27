أيمن عزب عن إطلاق "المتحدة" برنامجا لاكتشاف مواهب التمثيل: مصر كانت تحتاجه

قال الفنان أيمن عزب، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن مصر كانت في حاجة منذ فترة طويلة لتقديم برنامج تجارب أداء يساهم في اكتشاف مواهب حقيقية في التمثيل.

عزب ثمن جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الإصرار على دعم الشباب بكافة المجالات، وخاصة المجال الفني، مؤكدا أن إطلاقها برنامج لاكتشاف مواهب التمثيل يؤكد على مدى اهتمام الدولة بالشباب وعمها لهم.

أضاف أن ما يميز الشركة المتحدة والبرامج التي تقدمها لاكتشاف المواهب هو الدعم والرعاية لهذه المواهب بعد انتهاء البرامج، متابعا أن الشركة المتحدة لديها وعي كبير ومسؤولية وطنية كبيرة تجاه الشباب والموهوبين، كما أنها تملك رؤية وخططا مستقبلية لتقديم شيء يليق بمكانة مصر وبصورة مشرفة، وتقديم مثل هذه البرامج سينعش الساحة الفنية في مصر السنوات القادمة، ويؤكد على أهمية القوى الناعمة ومدى تأثيرها في حركة الوعي التي تقودها الدولة.

الشركة المتحدة تطلق أكبر برنامج تجارب أداء

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة وتم فتح باب التقديم في البرنامج من الان وحتى 15 مايو المقبل.

و قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

و أكد «الفقي» أن تجارب الأداء للسادة المشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير ورالكتابة وكافة عناصر العمل الفني.

