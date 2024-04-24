الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

قائمة الأفلام المرشحة لدخول سباق موسم عيد الأضحى 2024

كواليس فيلم عصابة
كواليس فيلم عصابة المكس

يبحث الجمهور خلال هذه الفترة عن قائمة الأفلام المرشحة للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، ويتابع الجمهور بشغف أخبار وتفاصيل الأفلام المقرر عرضها بدور السينما خلال هذا الموسم الذي يشهد حرب تكسير عظام بين النجوم. 

القائمة المبدئية لأفلام عيد الأضحى 2024

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل وقائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2024

فيلم ولاد رزق 3

تطرح الشركة المنتجة لفيلم  "ولاد رزق 3" العمل في موسم عيد الأضحى ويعد الفيلم أحد الإنتاجات الضخمة المنتظر عرضها في هذا الموسم، ودخل الفيلم مراحله النهائية حيث تم  التصوير ما بين مصر والسعودية.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة كلٌّ بحياته الشخصية المختلفة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق؛ مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم من خلال عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ كبير من الفنانين، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهمكريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع  سينرجي فيلم.

اللعب مع العيال

ويشارك الفنان محمد إمام في موسم  عيد الأضحى بفيلم السينمائي الجديد "اللعب مع العيال"، والذي يشهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة.
ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، كلا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ حيث تدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

عصابة المكس

وعلى قدم وساق يواصل أحمد فهمي تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "عصابة المكس" تمهيدًا لعرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. 

وانضم أحمد السقا الي قائمة ضيوف شرف الفيلم حيث بدأ في تصوير مشاهده بالفيلم صباح اليوم. 

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبوالسعود. والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية. وإنتاج هشام عبدالخالق. 

ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيكي، والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.

فيلم فرقة الموت

كما يشارك أيضا النجم أحمد عز بفيلم آخر في موسم عيد الأضحى 2024، وهو «فرقة الموت»، وهو بطولة عدد من نجوم الفن وهم: آسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإنتاج آلاء لاشين وهشام عبد الخالق الماسة وإخراج أحمد علاء. 

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فيلم اهل الكهف 

ينضم فيلم «أهل الكهف»،  لقائمة افلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وفيلم «أهل الكهف» بطولة: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج عمرو عرفة.

وقصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم أصل الحكاية

وتستعد دور العرض السينمائية لطرح فيلم جديد يتعاون من خلاله المخرج محمد أمين، مع الفنان خالد الصاوي، ويحمل الفيلم اسم «أصل الحكاية».

فيلم «أصل الحكاية»، تدور أحداثه حول مشاكل ومظاهر اجتماعية فى إطار من الكوميديا السوداء كمعظم أعماله.

يشارك في بطولة فيلم «أصل الحكاية» مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد ثروت، علاء مرسي، محمد محمود، كريم عفيفي، شيري عادل، والفنان الشاب يوسف عثمان.

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