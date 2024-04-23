مني زكي تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد

بدأت النجمة مني زكي تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وعلمت الدستور أن الفنانة مني زكي عقدت مؤخرا جلسة عمل مع الشركة المنتجة للعمل والمخرج هاني خليفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الابطال.

مسلسل منى زكي

وتسعى مني زكي للانتهاء من تحضيرات العمل مبكرا لتحديد موعد نهائي للتصوير خاصة وانها ترتبط بأكثر من عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، تنتظر مني زكي تحديد موعد نهائي لبدء تصوير فيلم "لعب عيال" بقيادة المخرج طارق العريان، وهو العمل الذي يسجل عودتها للوقوف أمام النجم كريم عبد العزيز، بعد 14 عاما منذ آخر أفلامها معا "ولاد العم" الذي تم إنتاجه عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا وهو من إخراج شريف عرفة.

مني زكي تنتظر عرض فيلم "السرب"

كما تنتظر منى زكى طرح فيلم "السرب" بدور العرض السينمائية، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم: كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

تحت الوصاية

يذكر أن مني زكي شاركت في موسم رمضان قبل الماضي 2023 بمسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وحصدت منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسلها "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي والمكون من 15 حلقة وشاركها البطولة دياب، ومها نصار، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد، المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة ميديا هب، وبالتعاون مع الشركة المتحدة