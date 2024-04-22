الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعيش قصة حب.. دينا الشربيني: إن شاء الله هتشوفوني بالفستان الأبيض

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث أثارت الجدل بعد تردد أنباء حول ارتباطها بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش. 

ومع انتشار أخبار ارتباط دينا الشربيني وأنس بو خش، تزايدت عمليات البحث عن حقيقة ارتباطهما بشكل رسمي من عدمه. 

حقيقة ارتباط دينا الشربيني وأنس بوخش 

شغلت أنباء ارتباط النجمة دينا الشربيني بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش الجمهور المصري والعربي على حد سواء. 

وكشفت النجمة  دينا الشربيني، حقيقة دخولها في قصة حب جديدة، بعد انتشار أنباء ارتباطها بالإعلامي أنس بوخش خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تعيش قصة حب جديدة وتحلم بارتداء الفستان الأبيض. 

وقالت دينا الشربيني في تصريحات تلفزيونية: بعيش قصة حب، وإن شاء الله هتشوفوني بالفستان الأبيض ومفيش حاجة متأخرة، ولو خلفت وعندي ولاد هسميهم ليلى ومحمد، على اسم والدي والدتي الله يرحمهم.

دينا الشربيني وأنس بوخش

وكانت أنباء ارتباط دينا الشربيني وأنس بوخش، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد "شقو" الذي يُعرض حاليًا في دور العرض، حيث ظهرت فيه "الشربيني" إلى جوار أنس بوخش وظهر عليهما علامات التوافق والانسجام. 

آخر أعمال دينا الشربيني

يعرض لدينا الشربيني حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر فيلم "شقو" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، منذ انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2024. 

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري. 

فيما شاركت دينا الشربيني خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل كامل العدد +1. 

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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