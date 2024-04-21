عرض "رحلة 404" بدار الأوبرا ضمن عروض نادي السينما.. الأربعاء

تقيم دار الأوبرا المصرية عرض خاص لفيلم “رحلة 404” من بطولة الفنانة منى زكي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات نادي سينما دار الأوبرا، وذلك بعد انتهاء عرضه بدور السينما مباشرة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عرض الفيلم حيث كتبت: استعدوا لحضور ليلة جديدة من ليالي نادي سينما دار الأوبرا، عرض فيلم رحلة 404، يوم الأربعاء القادم 24 إبريل الساعة 7 مساءً، على المسرح الصغير، الفيلم بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي، وتأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، تفتح الأبواب الساعة 6 مساءً، والدعوة عامة والأماكن بأسبقية الحضور.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 من بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول.

قصة فيلم رحلة 404

وفيلم 404 تدور أحداثه حول سيدة تُدعى "غادة" تُقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لأزمة تستدعي أن تستعين بأشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الأزمات والأحداث.