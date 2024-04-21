الأحد 21 أبريل 2024
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فن

أولى بطولاته المطلقة .. نور النبوي يستعد لـ"6 شهور" على watch it

نور النبوي
نور النبوي

يستعد الفنان الشاب نور النبوي لبدء تصوير مسلسل "6 شهور" أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية على منصة watch it بالتعاون مع أروما، من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى صولي، في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما التليفزيونية.

ويواصل نور النبوي في الفترة الحالية التحضيرات الخاصة بالعمل مع المخرج مصطفى صولي الذي يعكف على اختيار وتحديد الأبطال المشاركين له في البطولة وأماكن التصوير المختلفة استعدادًا لبدء تصوير العمل مطلع شهر مايو المقبل. 

وعلمت "الدستور" أن المسلسل من المقرر عرضه بشكل حصري على منصة watch it خلال موسم الصيف المقبل وتحديدًا في نهاية شهر أغسطس المقبل. 

وشارك نور النبوي في موسم رمضان الماضي 2024 في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي ضم 30 حلقة وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية، والعمل مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

صناع وأبطال إمبراطورية ميم 

وشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم أمام النجم خالد النبوي، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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