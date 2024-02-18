الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "إمبراطورية ميم"

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

تحت شعار "رمضان عندنا" طرحت منصة "watch it" بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ونشرت المنصة 14 بوسترًا دعائيًا لنجوم العمل على رأسهم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، ليلى عز العرب، وهاجر السراج. 

وطرحت البوسترات الدعائية مصحوبة بعبارة: "إمبراطورية مختار أبو المجد.. انتظروا الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم على watch it في رمضان". 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.

وخلال مسلسل امبراطورية ميم تتم  مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية المختلفة التي تنشب بين رب الأسرة وأبنائه ونشاهدها في كل منزل، وعلاقة الأب بأبنائه واختلاف وجهات المظر والمشاكل التي تواجه الآباء في تربية أبنائهم، على مدار حلقات المسلسل وبشكل بسيط وكوميدي. 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يقوم ببطولته عدد من النجوم فيجسد دور الأب الفنان خالد النبوي، وبالنسبة للابناء فيجسدهم مجموعة من الفنانين الشباب، وهم: «نور النبوي - هاجر السراج - إلهام صفي الدين - منى أحمد زاهر - آدم وهدان».

مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن الرواية الأصلية والتي تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي في عام 1972، وهو يناقش العديد من القضايا الاجماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

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