دراما رمضان 2024 |تفاصيل دور على الطيب فى مسلسل "مليحة"

يواصل الفنان علي الطيب تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد "مليحة"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

تفاصيل دور على الطيب في مسلسل مليحة

ويتناول مسلسل مليحة خلال أحداثه القضية الفلسطينية، ويجسد الفنان علي الطيب خلال الأحداث دور طبيب يعمل بمستشفى رفح الحدودية يواجه العديد من الأزمات.

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل مليحة عن الصور الأولى من العمل المنتظر أن يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة في مصر والعالم العربي لأهمية الموضوع، الذي يتناول المسلسل.

ويواصل أبطال العمل تصويره على قدم وساق تحت قيادة المخرج عمرو عرفة، ولم تعلن الجهة المنتجة حتى الآن عن موعد عرض المسلسل وهل سيتم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان أم في النصف الثاني.

ويدعم مسلسل "مليحة" القضية الفلسطينية وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمان.

تفاصيل مسلسل مليحة

وتلعب ميرفت أمين، خلال الأحداث دور والدة الفنان دياب، وتدور الأحداث حول قضية فتاة فلسطينية تدعى "مليحة" وتجسدها الفنانة سيرين خاس، والتي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال منزلهم.

وتتعرف "مليحة" على الضابط الشاب "أدهم" على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة، لكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ويعد المسلسل أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن.

تتكون حلقات مسلسل "مليحة" من 15 حلقة، ويعرض على منصات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني 2024.

وطرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم: "ميرفت أمين ودياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاس وأشرف زكى وأمير المصري ومروة أنور وحنان سليمان ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة".