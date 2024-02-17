دراما رمضان 2024 |دينا الشربيني تناقش مشاكل المراهقين في كامل العدد +1

تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير أحداث المسلسل كامل العدد +1 والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويقوم المخرج خالد الحلفاوي حاليا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل "كامل العدد في احد المدارس الكبري بمنطقة التجمع الخامس ويستمر التصوير لوكيشن المدرسة لمدة 3 ايام ينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور أخر لإستكمال تصوير مشاهد العمل.

وأوشك المخرج خالد الحلفاوي على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصويره.

تفاصيل دور دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1

وتلعب دينا الشربيني خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1 دور ليلى التي تخوض تجربة الأمومة من جديد بعد زواجها من دكتور التجميل احمد الذي يلعب دوره الفنان شريف سلامة ورغم ان كلا منهما لديه عدد من الأطفال من زيجاته الأخرى الا أنهما يقررا انجاب طفل جديد لتوطيد العلاقة بين أبنائهما لكن تحدث العديد من المشاكل في إطار كوميدي كما يناقش المسلسل العديد من مشاكل المراهقين من خلال أبناء أحمد وليلى.

قصة مسلسل كامل العدد +1

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل كامل العدد حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

مسلسل “كامل العدد” كان قد تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل كامل العدد +1



مسلسل كامل العدد يقوم ببطولته كلا من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن المسلسل من مجموعة مسلسلات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يعرض خلال موسم شهر رمضان المبارك 2024.

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