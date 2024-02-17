موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقات الجديدة.. وتفاصيل الأحداث

زاد البحث موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 وذلك مع تفاعل الجمهور مع أبطال المسلسل النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، في جذب الجمهور نظرًا للموضوعات المهمة التى يناقشها العمل الذي يهتم بالأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

يذكر أن المسلسل تصدر كافة محركات البحث منذ عرض أولى حلقات الجزء الأول خلال العام الماضي، وذلك لكون أحداثه تتناسب مع أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع المصري.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

جاء موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، العديد من اقضايا الإجتماعية والإنسانية التى تمس الأسرة المصرية منها أسباب الملل الزوجي الذى يؤدي للخيانة الزوجية، والتربية الإيجابية، والتعليم، وفرص عمل الشباب، ومشاكل السوشيال ميديا، وغيرها.

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد2، في الموسم الدرامي الشتوي الحالي، ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الدرامي الرمضاني.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2.. وعدد حلقات المسلسل

مسلسل "وبينا ميعاد 2" يضم 40 حلقة، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، فى مقدمتهم مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

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