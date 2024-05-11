عزة مصطفى: المصريون تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين والإيجارات المرعبة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المصريين تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين، لأن اللاجئين عرضوا مبالغ أكثر بكثير مما يقدر المصريون على دفعها، متسائلة: "هل ده يرضي ربنا؟".

ولفتت عزة، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن هناك مناطق بأكملها يسكنها غير المصريين، ومناطق أخرى مثل فيصل والمعادي ومصر الجديدة بها تكدس كبير من اللاجئين خاصة السودانيين.

وأردفت: "في مناطق كاملة المصريين سابوها ومشيوا علشان ارتفاع قيمة الإيجارات اللي مش هيقدر يدفعه المواطن المصري، الأمر محتاج وقفة، الأمر خطير فعلًا ولا بد من التصدي له، عندنا نحو 9 ملايين لاجئ يحملون الدولة نحو 10 مليارات".

وتساءلت مستنكرة: "هل ينفع 10 ملايين مصري يروحوا ألمانيا ويكسروا الفيزا هناك؟".