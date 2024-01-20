خلاف ساخن على الهواء بسبب أزمة الإيجارات القديمة.. وعزة مصطفى تهدد بإنهاء الحلقة

ندد شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، بالاقتراح الذي تقدم به مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لتحديد حد أدنى وحد أقصى للإيجارات القديمة في إطار التعديلات الجديدة للقانون، ونشبت بينهما مشادة كلامية على الهواء، اضطرت الإعلامية عزة مصطفى، الخروج لفاصل بعدها.

وقال الجعار، في حواره مع عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن هذا الاقتراح ينتهك الدستور المصري ويتعارض مع المادة 83 من القانون التي تنص على أن الإيجار يتم بالاتفاق بين المالك والمستأجر.

وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن الدولة تحاول تجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تحمي عقود الإيجار القديم من الإلغاء، مضيفًا أن المستأجر هو الذي يتكبد كل الأعباء الاقتصادية ويحتاج إلى بعض التسهيلات والإمكانيات، وأن هناك حوالي 6 مليون مواطن يواجهون خطر الطرد من منازلهم بسبب زيادة قيمة الإيجارات.