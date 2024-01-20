السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزة مصطفى: الدولة تتعرض لهجوم غير مسبوق واليأس لا يفرق بيننا وبين الخونة

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أبدت الإعلامية عزة مصطفى، إعجابها بتغريدة الكاتب عبدالرحيم كمال، التي قال فيها: "وفي مثل تلك الأيام والليالي الداعي إلى اليأس هو والخائن سواء بسواء".

وأكدت "مصطفى"، في برنامجها "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الدولة ومؤسساتها تواجه هجومًا لم يحدث من قبل من داخلها وخارجها، وأنه يجب علينا أن نفهم سبب حدوث ذلك.

وأضافت: "هل نحن أول دولة تمر بمثل هذه الأزمة؟ لقد تجاوزنا أزمات أشد من هذه، ولكن هناك دول تنتظر سقوطنا وتفرح بتخريبنا".

واستطردت "مصطفى": "ما هو ذنب بلدنا فيما يحدث من حرب بين روسيا وأوكرانيا، أو حرب في غزة، أو ما يحدث في البحر الأحمر، وكيف يؤثر ذلك على قناة السويس؟".

الاعلامية عزة مصطفى الكاتب عبد الرحيم كمال تغريدة صالة التحرير الدولة حرب روسيا وأوكرانيا غزة قناة السويس

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