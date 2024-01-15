عزة مصطفى: مصر تواجه تحديات صعبة بسبب التوترات فى البحر الأحمر (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر كانت في وضع جيد قبل انتشار فيروس كورونا، ولم تعان من أي مشكلات كبيرة، مقارنة بباقي دول العالم التي تضررت من الأزمة الصحية والاقتصادية.

وأشادت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، بالأداء المصري في التعامل مع جائحة كورونا، قائلة: "مصر أبدت احترافية عالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتوفير الموارد والسلع الاستراتيجية، رغم شحها في العالم".

وأشارت إلى أن مصر تفاجأت باندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أثرت على الوضع الاقتصادي في العالم، مما اضطر الحكومة المصرية لسحب الأموال الساخنة، وهو ما اعتبرته خطأ، لافتة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة الوقود والحبوب والأغذية الاستراتيجية.

وذكرت أن مصر واجهت أيضا تحديات في تأمين إمداداتها من الحبوب، بسبب توقف الإمدادات في العالم، وأنها حاولت الحصول على إمدادات من مصادر متنوعة، وسط تعرضها لكارثة العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة، وتأثير ذلك على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر تعيش ظروفا صعبة، بسبب التوترات في البحر الأحمر، التي تهدد قناة السويس، وهي أحد مصادر الدخل القومي، وبسبب الفوضى في ليبيا والسودان.