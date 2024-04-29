الأشخاص الذين يعانون من طفرات نادرة محميين من أمراض القلب والأوعية الدموية

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من GHRD لديهم مستويات طبيعية أو محسنة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة نادرة تعرف باسم نقص مستقبلات هرمون النمو (GHRD)، والتي تسمى أيضًا متلازمة لارون، قد يتمتعون بصحة أفضل للقلب والأوعية الدموية .

هرمون النمو (GHRD

تم ربط GHRD، الذي يتم تعريفه بعدم قدرة الجسم على استخدام هرمون النمو الخاص به ويؤدي إلى توقف النمو، في الفئران بزيادة طول العمر بنسبة 40% وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الاضطرابات المرتبطة بالعمر. ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الذين يعانون من GHRD ظل غير معروف حتى الآن، مما أدى إلى الشك في أن طفرة طول عمر القوارض قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البشر.

على مدى العقدين الماضيين، قام لونغو وجيفارا أغيري وزملاؤهما بفحص صحة وشيخوخة الأشخاص الذين يعانون من الطفرة الجينية المسببة لمرض GHRD. تم التعرف على هذه الطفرة النادرة - التي وجدت لدى ما بين 400 إلى 500 شخص فقط في جميع أنحاء العالم - في مجموعة من الإكوادوريين الذين فر أسلافهم من إسبانيا خلال محاكم التفتيش قبل أكثر من ثلاثة قرون. تتركهم الطفرة بمستقبلات هرمون النمو غير فعالة وتؤدي إلى نوع من التقزم.

بالنسبة للدراسة الحالية، قام فريق البحث بفحص وظيفة القلب والأوعية الدموية، والأضرار، وعوامل الخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض GHRD وأقاربهم.

أجرى الباحثون مرحلتين من القياسات في لوس أنجلوس والإكوادور، شملت ما مجموعه 51 فردًا، مع 24 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بـ GHRD و27 من أقاربهم الذين لا يعانون من GHRD كعناصر تحكم.

أظهرت مواضيع GHRD انخفاض نسبة السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين، وضغط الدم مقارنة بالمجموعة الضابطة.

كما كان لديهم أيضًا أبعاد قلب أصغر وسرعة موجة نبضية مماثلة - وهو مقياس لتصلب الشرايين - ولكن كان لديهم سمك أقل للشريان السباتي مقارنةً بالأشخاص الخاضعين للمراقبة.