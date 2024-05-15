محاكمة هانتر بايدن بالسلاح تبدأ الشهر المقبل بعد محاولة تأجيل مزعومة

قال قاض اليوم الثلاثاء إن قضية السلاح الفيدرالية الخاصة بهنتر بايدن من المقرر أن تُحال إلى المحاكمة الشهر المقبل، رافضًا رسميًا محاولة محامي بايدن تأجيل المحاكمة في ثلاث تهم تتعلق بالأسلحة النارية.

ورفضت قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا، التي رفضت اتفاق الإقرار بالذنب بين بايدن والحكومة الأمريكية في أغسطس، طلب بايدن تأجيل المحاكمة حتى سبتمبر.

وقال محامو نجل الرئيس إن التأخير ضروري لمنح الدفاع وقتًا لحشد الشهود ومراجعة الأدلة التي سلمها الادعاء.

مزاعم تعاطيه المخدرات واستمارة لشراء مسدس

واتهم هانتر بايدن (54 عاما) بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات في أكتوبر 2018 في استمارة لشراء مسدس احتفظ به لمدة 11 يوما تقريبا.

وتشير تهمتان إلى الإدلاء ببيانات كاذبة، الأولى بزعم وضع علامة على صندوق يقول كذباً أنه ليس مدمنًا للمخدرات، والثانية بزعم إعطائه إلى المتجر للحصول على سجلاتهم المطلوبة فيدراليًا. وتزعم التهمة الثالثة أنه كان بحوزته البندقية رغم علمه بأنه متعاطي مخدرات.

وتم العثور على السلاح لاحقًا في حاوية قمامة خلف محل بقالة. وقال المحققون إنه تم العثور على بقايا الكوكايين في الحقيبة، ودفع بايدن ببراءته من التهم الموجهة إليه واعترف بأنه كان يعاني من الإدمان خلال تلك الفترة من عام 2018.

وقال محاموه، بقيادة آبي لويل الذي يمثل أيضًا صهر ترامب جاريد كوشنر، إن المدعين وجهوا الاتهام إلى بايدن بسبب الضغوط السياسية من الجمهوريين.

في المطالبة بمواصلة القضية - من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 3 يونيو - قال ممثلو الادعاء إن "قوة الأدلة ضده دامغة" وأشاروا إلى "تصريحات تدين" أدلى بها بايدن بشأن تعاطيه للمخدرات في مذكراته لعام 2021.

ويواجه بايدن محاكمة فيدرالية منفصلة في كاليفورنيا بتسع تهم، بما في ذلك عدم تقديم الضرائب ودفعها؛ التهرب من التقييم؛ والإقرارات الضريبية الكاذبة أو الاحتيالية على الدخل من المعاملات التجارية الأجنبية التي خضعت لتدقيق سياسي واسع النطاق.

وفي قضية كاليفورنيا، تزعم الحكومة أن بايدن "شارك في مخطط مدته أربع سنوات لعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار" من الضرائب المستحقة عليه من عام 2016 حتى عام 2019 و"أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع فواتير الضرائب الخاصة به".

وأدرجت الحكومة هذه التصرفات المسرفة على أنها "مخدرات، ومرافقات وصديقات، وفنادق فاخرة وعقارات مستأجرة، وسيارات غريبة، وملابس، وأشياء أخرى ذات طبيعة شخصية". وقد تم دفع الضرائب المتأخرة منذ ذلك الحين.