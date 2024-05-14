الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صحيفة بريطانية: بايدن متواطئ فى المجاعة المُدمرة بغزة

غزة
غزة

كشف تقرير منشور في صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تحليلات داخلية للوكالة الأمريكية للتنمية تقدمت بنحو 19 مذكرة تنتقد فيها الدعم الأمريكي للحرب على غزة.

كما كشف التقرير أيضًا عن دور الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا السياق، مشيرًا إلى تواطؤ بايدن في المجاعة المدمرة التي تعصف بغزة.

وأشار التقرير إلى أن مسئولين أمريكيين سابقين كشفوا عن معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة قدمت غطاءً لإسرائيل لتنفيذ مجاعة في غزة، عبر تعطيل جهود إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ. وبالرغم من المناشدات المتكررة من جانب بعض المسئولين الأمريكيين لإدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، فإن إدارة بايدن قد رفضت هذه المطالب أو تجاهلتها تمامًا.

وأضاف التقرير أن هذا التصرف يأتي في إطار سياسة واشنطن في تقديم غطاء لإسرائيل وتقديم الدعم لها رغم الانتقادات الدولية لسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقرير، قدم السياسيون الأمريكيون السابقون اتهامات واضحة بأن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل أي جهود لوقف العنف وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

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