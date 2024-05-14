الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحدثت عن "ثالوث الفشل الاستخباراتي" المتمثل أولًا بأن كل القيادات السياسية والعسكرية لم تتخيل أن يتم اقتحام كل هذه الأجهزة الأمنية والأسلاك الشائكة والجدار الأمني المحيط بقطاع غزة، وهذا هو الفشل الأول.

وأضافت "أبوشمسية": الفشل الثاني أن إسرائيل كانت تعتقد أنها إذا دخلت بريا إلى قطاع غزة فإنها تستطيع القضاء على كتائب المقاومة الفلسطينية، والوصول إلى الأنفاق أو اعتقدت أن المقاتلين سيذهبون إلى داخل الأنفاق ما يتيح عملها العسكري البري، إلا أن تل أبيب تفاجأت بأن المقاتلين ليسوا فقط تحت الأنفاق لكن فوق الأرض، وهذا هو الفشل الآخر الذي مني به الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الفشل الثالث الاستخباراتي يتمثل في أنه كان هناك بعض الإيعازات من قائد القوات الذي تواجد في المكان، وقال إن هناك تحركا غريبا قبل 7 أكتوبر لقادة حركة حماس، لكن المنظومة العسكرية الإسرائيلية الاستخباراتية قالت إنها مجرد تدريبات عسكرية.

ولفتت إلى أن هذا يكشف أن المنظومة السياسية كانت قد تلقت ملاحظات على نية حركة حماس لشن الهجوم من السابع من أكتوبر، أضف إلى ذلك ما تحدثت عنه "هآرتس" يتمثل في عدم وصول قوات شرطة الاحتلال أو حتى المروحيات لدعم وإسناد مستوطنات غلاف غزة.

صحيفة هآرتس الاسرائيلية هآرتس الإسرائيلية تل أبيب القاهرة الإخبارية القدس المحتلة دانا أبو شمسية قطاع غزة

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