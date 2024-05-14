الثلاثاء 14 مايو 2024
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موفد القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة نصبت أكمنة لجنود الاحتلال برفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه منذ ساعات ضحى هذا اليوم والاشتباكات تبدو عنيفة للغاية، لكنها تأتي من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية التي يبدو أنها نصبت أكمنة عدة لمحاور التقدم والتوغل الإسرائيلي ضمن نطاق المنطقة الشرقية من رفح الفلسطينية، في أقصى جنوبي قطاع غزة.

وأضاف "أبوزيد"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الأكمنة جرى فيها تفخيخ بعض النقاط المرتبطة بمحاور التقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي السلام بالجانب الشرقي لرفح الفلسطينية، مع الاستهداف كذلك لدبابة "ميركافا"، وبعض الآليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت متمركزة في محاور التقدم المشار إليها في الجانب الشرقي لرفح الفلسطينية.

وأشار إلى أنه من اللافت أن وتيرة وحدة الاشتباكات خلال ساعات هذا اليوم تبدو كثيفة وكبيرة إذا ما قيست أو قورنت بما كان عليه الحال خلال الأيام القليلة الماضية، التي كان فيها ربما الجانب الأكبر من الاشتباكات في جباليا وحي الزيتون شرقي مدينة غزة، والتي عادت من جديد لتبلغ مرحلة كانت تقريبا في مرحلة العدوان الأولى والعملية العسكرية البرية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة قبل أشهر.

موفد القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية معبر رفح قطاع غزة

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