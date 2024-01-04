هبة القدسى: قضايا هانتر بايدن ستجر والده للأسفل بشكل كبير

قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إنه في ظل التطورات التي يقوم بها الكونجرس، يبدو أن قضايا هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستجر والده نحو الأسفل بشكل كبير.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في عهد رئيس البرلمان السابق، كيفن مكارثي، لم تكن هناك أدلة دامغة على مشاركة بايدن لنجله في الحصول على أموال من الصفقات التجارية التي كان يجريها في أوكرانيا والصين ولكن يبدو أن هناك تطورات طرأت على القضية.

تعليق البيت الأبيض على قضايا نجل بايدن

وتابعت أن البيت الأبيض كان يقول إن الرئيس بايدن لم يكن متورطًا في قضايا نجله، أما اليوم يقول إن الرئيس الأمريكي لم يكن على علم بقضايا نجله وأنه فخور به.

وأكدت أن جلسات مجلس النواب الأمريكي الخاصة بممارسات بايدن وانخراطه بصفقات تجارية مشبوهة ستظل على المدى الطويل.