الأحد 28 أبريل 2024
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فن

تفاصيل عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر.. أقيم قبل شهرين في حفل محدود (خاص)

مصطفى شعبان وهدى
مصطفى شعبان وهدى الناظر

 

كشفت مصادر مقربة من الفنان مصطفى شعبان تفاصيل عقد قرانه من سيدة الأعمال هدى الناظر.

وقالت المصادر لـ"الدستور" إن عقد القران تم قبل شهرين في احتفالية حضرها المقربون فقط والأصدقاء، ولكن لم يتم الإعلان وقتها مراعاة لظروف والد الفنان مصطفى شعبان، الذي كان يمر بوعكة صحية شديدة.

وتخرجت هدى الناظر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006، وشغلت هدى الناظر مديرة أعمال الفنان عمرو دياب لسنوات عدة، ولقبها البعض بالجندي المجهول في حياة عمرو دياب.


ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرا للفنان مصطفى شعبان مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.


المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، وقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.
 

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