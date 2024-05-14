الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا تحولت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية إلى "نكتة سياسية"؟.. عبدالمنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد"

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه يجب علينا أن نستفيق من الرؤية السينمائية للحرب، فالحرب قضية كبرى ومن أكبر القضايا الإنسانية في العالم، لذا من الضروري عدم الانسياق وراء الأقاويل التي تتردد حول وجود اتفاقيات و"مسرحيات" بين الدول قبل الدخول في معركة، كما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، وحدث مرة أخرى في المواجهات الإيرانية الإسرائيلية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن "الحرب عملية معقدة تخضع للاختبار دائما، فالطريقة العسكرية التي اتبعتها إيران ضد إسرائيل كانت للاختبار فقط، من أجل مواجهة الطرف الآخر وتدميره فيما بعد، وكانت تلك العملية مجرد "بروفة"، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد عليها بنفس الطريقة".

وتابع: "الرسالة الموجعة الوحيدة من الهجوم الإيراني على إسرائيل كانت إثبات قدرة القوات الإيرانية على الاقتراب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعكس تماما، فالرسالة كانت متبادلة من الطرفين لبعضهما البعض، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا في تلك المعركة من جانب المناورة السياسية؛ لأن الانفجار الإقليمي سيشكل خطرا كبيرا على التفاعلات العسكرية المتواجدة في الحرب".

وأضاف: "الأمريكان لا يريدون هذه الحرب، وإسرائيل لديها درجة كبيرة من الاستهتار، وترغب في ضرب إيران ولبنان، وإذ وصل الأمر إلى إلغاء معاهدة السلام، قد ترغب في توجيه ضرباتها لمصر".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز عبدالمنعم سعيد غزة قطاع غزة حرب غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل جرائم الاحتلال رفح اقتحام رفح القضية الفلسطينية القانون الدولي جريمة حرب قصف إسرائيلي فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى لمخيم النصريات وسط غزة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال تقصف حى الزيتون شرقى مدينة غزة (فيديو)

مستحضرات دوائية مغشوشة بـ200 مليار دولار.. "الصيادلة" تكشف التفاصيل (فيديو)

لماذا تحولت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية إلى "نكتة سياسية"؟.. عبدالمنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد"

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

فريدة سيف النصر تكشف وجه الشبه بينها وبين "سترة العترة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟