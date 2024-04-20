السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منذر رياحنة لـ"الدستور": مصطفى شعبان قدم دورا مختلف في "المعلم"

منذر رياحنة ومصطفى
منذر رياحنة ومصطفى شعبان

أشاد النجم الأردني منذر رياحنة بأداء النجم مصطفى شعبان في مسلسل “المعلم” والذي عرض ضمن موسم دراما شهر رمضان المنقضي والذي كان واحدا من أبطاله أيضا.

وقال منذر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مصطفى شعبان قدم خلال مسلسل المعلم شخصية ودور مختلف تماما عن الذي قدمه في مسيرته التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة وهذا ما لاحظه الجمهور وأشادوا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه فنان كبير ومتميز ولديه طاقة تمثيلية كبيرة وهو أكثر من صديق ومهما تحدثت عنه لم أوفيه حقه موجها له التهنئه على هذا النجاح العظيم.

وعن تعاون منذر مع المخرج مرقس عادل والمؤلف محمد الشواف خلال مسلسل المعلم قال إنه استمتع كثيرا بالعمل معهم ومع جميع فريق العمل، مشيرا إلى أن المخرج مرقس عادل يسير على ثابتة ولديه موهبة وروؤية إخراجية مختلفة وهو الجندي المجهول في نجاح هذا العمل.

وتابع أن المؤلف محمد الشواف أبدع في كتابة سيناريو مسلسل المعلم وأعتمد في مصطلحاته على السجع وتقديم لغة درامية تتماشى مع أجواء العمل والذي تدور داخل شادر السمك وقدم لغة المعلمين بشكل معاصر وكانت هناك جمل داخل السيناريو كما لو كان يعيش في هذا العالم من قبل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

منذر رياحنه المعلم مسلسل “المعلم” النجم مصطفى شعبان مصطفى شعبان مرقس عادل محمد الشواف

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