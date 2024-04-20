مؤلفات شرقية وغربية في شهرزاد بالعربي على المسرح الصغير.. الثلاثاء

ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان شهرزاد بالعربي بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة محمد شرارة ومشاركة المطربان بسملة كمال وخالد حلمي وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 23 أبريل على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة منها مقتطفات من سيرينادة للوتريات لتشايكوفسكي، لونجا رياض السنباطي، لونجا يورجو ، مقتطفات من شهرزاد لريمسكي كورساكوف، قلبي دليلي لليلى مراد، انت عمري - ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، المنصورة لعطية شرارة، النهر الخالد - الفن - ليه ياعين لمحمد عبد الوهاب، موج البحر لمياس اليماني، نسم علينا الهوا لفيروز.

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية، فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة، ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار، بدأ مشواره الفني عازفا لآلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات عقب فترة تأهيل عبر ورش فنية للقيادة الموسيقية في روسيا، سويسرا ومصر.