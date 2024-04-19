الجمعة 19 أبريل 2024
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فن

محمد فؤاد يحتفل بحفل زفاف نجله الوحيد (صور)

حفل زفاف نجل محمد
حفل زفاف نجل محمد فؤاد

يحتفل حاليا النجم محمد فؤاد بحفل زفاف  نجله الوحيد عبد الرحمن على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى فريدة إسماعيل وذلك داخل إحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور كبير من نجوم الفن والغناء.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

ويشهد حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد حضور العديد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي وذكلك الفنانين المقربين من “فؤش” وصناع المزيكا وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وكان محمد فؤاد احتفل في شهر مارس الماضي بعقد قران نجله عبد الرحمن وذلك داخل قصر محمد علي بمنطقة المنيل، وسط حضور عدد كبير نجوم الفن والغناء أبرزهم: مصطفى قمر، وليد سعد، مصطفى كامل نقيب الموسيقين، وليد سعد، خالد عجاج، حميد الشاعري، ودنيا عبد العزيز وزوجها، ومحمد لطفي وذلك بعد فترة خطوبة دامت لثلاث سنوات منذ  2021 والاحتفال بالخطوبة داخل فيلا محمد فؤاد بالساحل الشمالي.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

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النجم محمد فؤاد محمد فؤاد نجل محمد فؤاد فؤش فريدة إسماعيل القاهرة

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