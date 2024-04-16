ناهد السباعي لـ"الدستور": السينما هي الحصان الرابح في مسيرتي الفنية

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن السينما عشقها ولها مكانة كبيرة وخاصة في قلبها وتعتبرها الحصان الرابح في مشوارها الفني.

وتابعت “السباعي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “مسيرة الفنان تقاس بالأعمال السينمائية التي قدمها للجمهور ثم يأتي بعد ذلك الأدوار الهامة في التلفزيون التي تظل راسخه في أذهان المشاهدين والجمهور”.

وعن مسلسلها التلفزيوني الأخير “محارب" والتي شاركت به ضمن المنافسة الرمضانية الأخيرة، أعربت عن سعادتها بتكرار التعاون مع الفنان حسن الرداد، مشيرة إلى أن مسلسل محارب لم يكن العمل الأول الذي يجمع بينها و"الرداد" فتعاونا من قبل في فيلم "احكي يا شهرزاد"، ثم بعد ذلك تعاونا في مسلسل الزوجة 18.

وأضافت: وشنا حلو على بعض، والرداد فنان كبير لديه مكانة خاصة في قلبي ويتمتع بروح أكثر من رائعة خلال التصوير ولديه طاقة تمثيلية كبيرة، ويحب عمله للغاية وملتزم داخل لوكيشن التصوير ويعطي عمله كل مجهوده ووقته، ودائمًا يضيف للعمل أفكارًا جديدة ويكون هدفه الوصول بالعمل لأقصى درجات الاحترافية والاختلاف سواء في شخصيته التي يقدمها أو شكل الدعاية الخاصة بالعمل قبل طرحه للجمهور.



أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب يشارك في بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.