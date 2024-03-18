الإثنين 18 مارس 2024
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فن

ناهد السباعي لـ"الدستور": العودة للتمثيل بعد وفاة والدتي شعور قاسي وافتقد مشورتها

ناهد السباعي ووالدتها
ناهد السباعي ووالدتها الراحلة

حققت النجمة ناهد السباعي ردود أفعال قوية بشخصية “إنجي” التي تجسدها خلال أحداث مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد والمعروض حاليا عبر قناة CBC الفضائية.

وتحدثت ناهد السباعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن شعورها في أول عمل تشارك فيه عقب وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

وقالت: “التأكيد شعور صعب وقاسي للغاية خاصة وإنني كنت أقوم بمشاورتها في جميع أموري الشخصية والمهنية وقبل التعاقد على أي عمل فني كان يهمني أن أستمع لرأيها في الشخصية التي سأقدمها وسيناريو العمل بشكل عام”.

وأضافت: “أحاول في الوقت الحالي أن أتذكر جميع نصائحها لي كي أسير على خطاها فهي كانت جمهوري الأول والأخير وأعتقد أن اختياري لأعمالي الفنية الفترة المقبلة سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة وأنني أريد أن أحقق لها ما كانت تتمناه لي، فاختياراتي للشخصيات التي سأقدمها الفترة المقبلة ستكون بعناية شديدة كي أستطيع أن أكون على قدر الثقة التي كانت تراني فيها”.

واختتمت: “كنت أتمنى أن تتواجد معي في جميع خطواتي الفنية والشخصية حتى النهاية، لكن هذه سُنَّة الحياة وبالتأكيد ستكون معي بروحها دائمًا”.

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