حسن الرداد لـ"الدستور": مشهد وداع عفاف شعيب بـ"محارب" أرهقنى نفسيًا

استطاع النجم حسن الرداد تصدر الترند بمسلسله الجديد "محارب"، المعروض حاليا ضمن المنافسة الرمضانية عبر شاشة cbc الفضائية، وأشاد الجمهور به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أدائه المتميز في مشهد وفاة ووداع والدته، التي تجسدها الفنانة عفاف شعيب.

وكشف النجم حسن الرداد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن كواليس مشهد وداعه والدته ضمن أحداث مسلسل محارب، التي تجدسها الفنانة عفاف شعيب، وقال: "المشهد واحد من أصعب المشاهد نفسيا التي قمت بتصويرها، وفقدان الأم حالة خاصة بشكل كبير لأي شخص في العالم، وإذا شعر الإنسان بهذا الإحساس يكون صعبا للغاية".

وأضاف: "بكيت خلال المشهد بشكل حقيقي كعزيز محارب، الشخصية التي أجسدها خلال الأحداث، وليس كحسن الرداد، ولا أنكر أنه استحضرتني مشاعر أثناء التصوير تذكرني بوفاة والدتي".

وتابع: المشهد كان صعبا للغاية، خاصة أن الممثل في مثل هذه المشاهد يكون الجهاز العصبي الخاص به غير مستقر، ويشعر بإرهاق شديد لأنه يعيش داخل المشهد ويستحضر كافة الانفعالات، فدموعي كانت حقيقية، وهذا كان مرهقا لكنه يزيد من مصداقية الفنان والمشهد عندما يراه الجمهور، وشعرت بهذا من كم ردود الأفعال الإيجابية التي تلقيتها عقب عرض المشهد من الجمهور.

مشهد وداع حسن الرداد لعفاف شعيب بمسلسل محارب

قصة وأحداث مسلسل محارب

مسلسل "محارب" تدور أحداثه في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز، الشاب الصعيدي الذى يعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده، لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال وصناع مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" بجانب حسن الرداد: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك فى العمل الدرامي بالتمثيل عدد كبير من الفنانين منهم: أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.