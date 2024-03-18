الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حسن الرداد لـ"الدستور": مشهد وداع عفاف شعيب بـ"محارب" أرهقنى نفسيًا

حسن الرداد بمسلسل
حسن الرداد بمسلسل محارب

استطاع النجم حسن الرداد تصدر الترند بمسلسله الجديد "محارب"، المعروض حاليا ضمن المنافسة الرمضانية عبر شاشة cbc الفضائية، وأشاد الجمهور به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أدائه المتميز في مشهد وفاة ووداع والدته، التي تجسدها الفنانة عفاف شعيب.

وكشف النجم حسن الرداد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن كواليس مشهد وداعه والدته ضمن أحداث مسلسل محارب، التي تجدسها الفنانة عفاف شعيب، وقال: "المشهد واحد من أصعب المشاهد نفسيا التي قمت بتصويرها، وفقدان الأم حالة خاصة بشكل كبير لأي شخص في العالم، وإذا شعر الإنسان بهذا الإحساس يكون صعبا للغاية".

مسلسل محارب.. حسن الرداد: لا أشغل بالى بالمنافسة و«خطفنا الجمهور» من الحلقة الأولى

وأضاف: "بكيت خلال المشهد بشكل حقيقي كعزيز محارب، الشخصية التي أجسدها خلال الأحداث، وليس كحسن الرداد، ولا أنكر أنه استحضرتني مشاعر أثناء التصوير تذكرني بوفاة والدتي".

وتابع: المشهد كان صعبا للغاية، خاصة أن الممثل في مثل هذه المشاهد يكون الجهاز العصبي الخاص به غير مستقر، ويشعر بإرهاق شديد لأنه يعيش داخل المشهد ويستحضر كافة الانفعالات، فدموعي كانت حقيقية، وهذا كان مرهقا لكنه يزيد من مصداقية الفنان والمشهد عندما يراه الجمهور، وشعرت بهذا من كم ردود الأفعال الإيجابية التي تلقيتها عقب عرض المشهد من الجمهور.

مشهد وداع حسن الرداد لعفاف شعيب بمسلسل محارب

 

قصة وأحداث مسلسل محارب

مسلسل "محارب" تدور أحداثه في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز، الشاب الصعيدي الذى يعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده، لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال وصناع مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" بجانب حسن الرداد: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك فى العمل الدرامي بالتمثيل عدد كبير من الفنانين منهم: أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

حسن الرداد النجم حسن الرداد عفاف شعيب مسلسل محارب احداث مسلسل محارب مسلسل محارب الحلقة 8 مسلسل محارب الحلقة الثامنة مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد الجديد بكاء حسن الرداد

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. "نصرة" تعثر على سبائك الذهب بعد اختراق هاتف "سليمان"

ناهد السباعى: القفز من النافذة أصعب مشاهدى فى «محارب».. وسعيدة بتصدره «الترند»

مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. ياسمينا العبد تتعرض للتحرش في أحد الشوارع

مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. نصرة تواجه الدكتور سليمان بعد سرقته سبائك الذهب

مسلسل سر إلهي.. روجينا تبهر الجمهور بدور “نصرة” وتقدم أداءا استنثنائيًا

وائل الفشني والتنورة التراثية فى افتتاح ليالى الأوبرا الرمضانية

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 6

مسلسل لحظة غضب.. محمد القس ضيف شرف الحلقات القادمة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء