وائل الفشني والتنورة التراثية فى افتتاح ليالى الأوبرا الرمضانية

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة برنامجها الرمضاني على المسرح المكشوف والذى يبدأ فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس.

وتشمل الأمسية فقرة فنية فى ساحة الأوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدمها فرقة التنورة التراثية وتضم عدد من اللوحات الفنية الفلكلورية.

بعدها يقدم المنشد وائل الفشني نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التى تعكس أجواء الشهر المعظم الى جانب عدد من أعماله الخاصة منها سافر حبيبي، عم غريب، مولاي، يا هلال رمضان، أدعوك، المسك فاح وغيرها.

فيما تستعد المطربة دينا الوديدي، لإحياء أمسية غنائية، ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويتضمن لونا فنيا فريدا يمزج بين الغناء التقليدي والتراث الشعبي مع الموسيقى الحديثة إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها سكون، تماثيل، بعد البيبان، الحرام، السيرة، دواير، العُرس، الكون، احسنلك تبعد، كتر الوجع، وحده تدور وترجع، ياجنوبي، الله باقي وغيرها.

وضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالى العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.