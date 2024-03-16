مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تهرب بالذهب بعد كشف أحمد سلامة لأمرها

تصاعدت وتيرة الأحداث بالحلقة 6 من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا بشكل كبير بعدما عثرت نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا على ذهب رجل الأعمال “هارون” الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.

احداث مسلسل سر الهي الحلقة 6



شهدت الحلقة 6 من مسلسل سر إلهي عثور نصرة على ذهب هارون، ولكن كانت “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة روجينا أرسلت المحامي الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة وكلفته بمراقبتها، وبالفعل يكتشف أن نصرة، كانت تعمل مكان ذهب هارون وسرقته.

واستطاعت نصرة الهرب من أحمد سلامة وذلك بعد أن قامت بضربه على رأسها وفقد وعيه، وذلك بمساعدة “يحيى سليمان” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي وهربا بالذهب سويا.



أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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ويسجل مسلسل سر إلهي، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس،



