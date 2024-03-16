الإثنين.. "الليلة الكبيرة" و"عامر التوني" فى أولى ليالى "هل هلالك"

تنطلق أولى ليالى النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين ١٨ مارس الجارى الموافق ٨ رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتفتتح النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني".

ويشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض.

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنه يحرص على مشاركة العرض العرائسي "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات هل هلالك، بوصفها إحدى أيقونات الفن المصري الموجه للأطفال والكبار، معربا في نفس الوقت عن شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لموافقتها على تقديم عروض "هل هلالك" مجانا للجمهور تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا لمدة ١٥ يوما هى فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن البرنامج تقرر تقديمه مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان.