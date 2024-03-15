مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تعثر على كمية كبيرة من سبائك الذهب

مسلسلات رمضان 2024..

كشفت نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا مفاجأة كبيرة للجمهور زفها لنا مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال والعودة بالمشاهدة “فلاش باك” بصوت الفنان أحمد بدير.

الحلقة الخامسة مسلسل سر إلهي

وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي إخبار "هارون باشا" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير قبل وفاته لـ"نصرة" التي تجسد دورها النجمة روجينا بأنه قام بتحويل جميع أمواله إلى سبائك من الذهب وأخبرها بأنه خبأهم في في مقبرة بجوار مقبرته.

وذهبت “نصرة” في الليل إلى المقابر وبالفعل عثرت في نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي على ذهب “هارون باشا”، وكانت في حالة صدمة كبيرة من هول الفرح، وكمية الذهب الكثيرة المتواجدة في في المقبرة.

وأصبحت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بمثابة نقطة تحول جديدة في حياة “نصرة” - روجينا وجعلت الجمهور في حالة شغف وترقب خلال الحلقات المقبلة حول ماذا تفعل نصرة في أشقائها وكل من ظلمها.

روجينا تتصدر التريند

وتصدرت اسم النجمة روجينا تريند موقع التدوينات العالمي “X" الذي كان يحمل اسم “تويتر” وذلك بالتزامن مع ردود الأفعال القوية حول أدائها الذي تقدمه في مسلسلها التلفزيوني الجديد “سر إلهي” والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

قنوات مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

◄ CBC العامة.

◄ CBC دراما.

◄ منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي يعرض في التوقيتات التالية:

البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

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