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أدعية مستحبة| صيغة دعاء اليوم الرابع من رمضان 1445 مكتوب

دعاء
دعاء

دعاء اليوم الرابع من رمضان من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ يحرص المسلمون على الدعاء  خلال الشهر الكريم، فهو شهر الرحمة والطاعة والخيرات، والدعاء مستجاب في هذا الشهر المبارك، يستعد المؤمنون لترك دنياهم والتفرغ للعبادة بالصلاة والصيام والقيام والأعمال الصالحة والدعاء.

صيغة دعاء اليوم الرابع من رمضان 1445 

كثيرون يقومون بوضع برامج عبادية وأدعية خاصة لكل يوم من أيام رمضان للالتزام بها وتطبيقها، وفي هذه السطور، سنقدم لكم الأدعية التي يمكن أن نرددهها في اليوم الرابع أو في أي يوم من أيام هذا الشهر المبارك.

لا يوجد دعاء محدد مأخوذ من القرآن الكريم أو السنة النبوية يُقرأ في اليوم الرابع من شهر رمضان، ولا يوجد تفضيل خاص لهذا اليوم على أي يوم آخر من شهر رمضان، والله أعلم، اليوم الرابع هو مثل باقي أيام شهر رمضان المبارك، يُحب فيه ذكر الله كثيرًا وأداء العبادات والصلوات، يُمكننا أن ندعو بما نشاء من الخير في الدنيا والآخرة في هذا اليوم وفي غيره. 

ومن الأدعية التي يُمكن أن ندعو بها في اليوم الرابع من شهر رمضان وفي أيام أخرى ما يلي:

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024.. "يا ملجأي وملاذي في كل وقت"

أدعية رمضان 2024.. دعاء اليوم الرابع من الشهر الكريم

دعاء اليوم الرابع من رمضان الخميس 14-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

 دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان المستحب

  • اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي الكريم صاحب الأخلاق الفاضلة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم، وأخلص لهم، واتبع هداهم بإحسان حتى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
  • اللهمّ في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، نسألك أن تتقبل أعمالنا في الأيام السابقة، وأن تغفر زلاتنا وتقصيرنا، وأن تغفر لنا وتتجاوز عن تقصيرنا وتقصيرنا، وأن تبارك لنا فيما بقي من أعمالنا. ذلك لنا، وأن يعيننا عليهم على العبادة والطاعة والصبر على ما تحبه لنا. وأنت ترضيه.
  • اللهم أكرمنا في هذا الشهر الفضيل بالعفو والمغفرة، ووفقنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المجتهدين في صيام رمضان وقيامه، واجعلنا من الخاشعين إذا وقفنا أمامك قياما، وأعتق رقابنا ورقاب آباءنا وأمهاتنا والمسلمين من النار يا رب. من العوالم.

دعاء اليوم الرابع من رمضان مكتوب 

اللهم في يوم 4 رمضان المبارك، نسألك أن تبارك لنا في شهر رمضان، وأن تعيننا فيه على الصيام والقيام، وغض أبصارنا، وحفظ ألسنتنا، وأن تجعلنا فيه يا رب عتقك من النيران، وتجاوز عن تقصيرنا وإهمالنا فيه، يا رحمن يا أرحم الراحمين، اللهم فرغ علينا بالصبر والقوة والعزم على طاعتك وعبادتك والابتعاد عنا. محظوراتك وخطاياك. اللهم اجعلنا من الراضيين والراضيين في هذا الشهر، وأرض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إقرأ أيضًا: دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024.. "يا ملجأي وملاذي في كل وقت"

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دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024.. "يا ملجأي وملاذي في كل وقت"

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