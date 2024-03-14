الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم الرابع من رمضان الخميس 14-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يهتم المسلمون بترديد دعاء اليوم الرابع من رمضان، للتقرب إلى الله وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، ويهتموا أيضًا بترديد أدعية الإفطار للصائم، وتعرضها الدستور في التقرير التالي: 

دعاء اليوم الرابع من رمضان مكتوب

دعاء اليوم الرابع من رمضان.. ‏اللهم قدر لنا الخير ثم أرضنا بيه، اللهم نسألك النصيب الجميل من كل شيء

اللهم قدر لنا الخير ثم أرضنا بيه، اللهم نسألك النصيب الجميل من كل شيء

‏اللهم قدر لنا الخير ثم أرضنا بيه، اللهم نسألك النصيب الجميل من كل شيء

اللهم آمين يارب العالمين

اللهُّم أرزقنا خير رمضان  وبركته، وأخرجنا منه أوّابين تائبين، اللهم أرفع عنّا البلاء وأجبر كسرنا، وأنظر لنا نظرة رضا وأعف عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 10 مارس 2024 

«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

أذكار الصباح اليوم

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.

دعاء للمتوفين في رمضان 

اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وارحمهم واعف عنهم، وأدخلهم جنات النعيم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أنزل على قبورهم نورًا وضياءً وفسحةً وسرورًا.

اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم بدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وجيرانًا خيرًا من جيرانهم، وزوجًا خيرًا من زوجهم، وذرية خيرًا من ذريتهم.

 

دعاء الإفطار في رمضان 

 

"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"

"ذهب الظمأ وجاءت الري، والحمد لله على ما أعطى وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"

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الأدعية المستحبة للصائم.. دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 مكتوب

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دعاء ثالث يوم رمضان 2024 مكتوب والأدعية المستحبة في شهر الصيام

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