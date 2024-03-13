الأدعية المستحبة للصائم.. دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 مكتوب

حل اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 وزاد البحث عن دعاء اليوم الثالث الأربعاء 13 مارس 2024 لما للدعاء من فضل عظيم خاصة خلال أيام شهر رمضان الكريم 2024.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024

نعرض في التقرير التالي دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 مع التذكير بأهم 3 أوقات للدعاء وفق آراء العلماء ومنها قبل إفطار المغرب والساعة قبل آذان الفجر وأخيرًا اخر ساعه بعد العصر من كل جمعة.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان مكتوب

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان أدعوك يارب في رمضان أن تجبر خاطري وأن تختر لي ولا تُخيّرني

استودعتك يا رب ما أخاف حدوثه ولا أريده أن يحدث.

استودعتك ربِّي كل دعوة دعوتها وفوضتها لك، اللهم إني أستودعك أيامي فأرني فيها ما يسعدني.

أدعية اليوم الثالث رمضان 2024 المستحبة

أدعوك يا الله وكلي يقين يا أكرم من سُئِل أن تجعلني من الذين نالوا ما تمنوا، وأن تطيّب خاطري بما يسرّني، وأن تكن معي في كل خطوة بحياتي، فلا حول لي ولا قوة إلا بك.

أدعوك أن تمُرّ الأيام على قلبي خفيفة، وألا تؤذيني أفكاري.

يا ربّ لَملِم شَتات أمري، وارزقني الرضا بكل أمرٍ مُقَدَّر لي، وهَبني طاقةً بها أعيش، ومَغفِرةً بها أطمَئنّ، ورِضًا بِهِ يَسكُنُ قلبي ويهدأ.

اللهم اغفر لي ذنوبي، وخطيئتي واخرجني من الدنيا كما دخلتها بلا ذنوب ولا عيوب.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان ربي إن كان هذا آخر عهدي بالدنيا فأجعلني من التائبين.

اللهم اكتب لي لقائك وأنا بدون ذنب واجعل جنتك لي هي المأوي.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان اللهم اغفر لي ذنبي وخطيئتي ولا تتوفني إلا وقد غفرت لي كل ذنوبي اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.

اللهم نُورك إذا حلت الظُلمه، اللهم نجنِي من عذابِك يومُ يبعث عبادك.

اللهم إغفر لِي، ولمن إغتبتُه وظلمتُه وأسأتُ إليه، اللهم تجاوز عنا وعَنه.

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