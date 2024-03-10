هل هلال الشهر الكريم.. أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان الكريم والاستعداد لما يميز هذا الشهر ومنها ياميش رمضان ومعرفة أسعارها في الأسواق للتجهيز لاستقبال شهر رمضان غدًا الاثنين 11 مارس 2024.

أسعار ياميش رمضان 2024

ننشر في التقرير التالي أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق وكما جائت في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية.

بلغ سعر التمر ما بين 40 لـ 150 جنيه للكيلو

بلغ سعر التين السوري 85 جنيه.

بلغ سعر قمر الدين الدمشقي 35 جنيها.

بلغ سعر قمر هندي أسواني 35 جنيها.

بلغ سعر مشمشية تركي 90 جنيها.

بلغ سعر زبيب بناتي فاتح 80 جنيها.

بلغ سعر السوداني مقشر 60 جنيها.

بلغ سعر جوز الهند كامل الدسم 55 جنيها.

يبدأ سعر قمر الدين سوري من 75 لـ 85 جنيها.

بلغ سعر قمر الدين الأقلام 110 جنيها.

بلغ سعر قراصيا المجففة 500 جرام 140 جنيها.

بلغ سعر القراصيا المجففة 250 جرام 70 جنيها.

بلغ سعر الخوخ المجفف من 50 إلى 120 جنيها.

بلغ سعر التين الجبلي 420 جنيها.

بلغ سعر المشمشية الكبيرة 520 جنيها.

أسعار المكسرات

بالنسبة للمكسرات التي يتم بها تزيين الحلوى الرمضانية كانت كالتالي

تراوح سعر الكاجو من 300 جنيه لـ 650 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الفستق من 350 جنيه لـ 600 جنيه للكيلو.

تراوح سعر عين الجمل من 320 جنيه لـ 500 جنيه للكيلو.

تراوح سعر اللوز من 250 جنيه لـ 550 جنيه للكيلو.

تراوح سعر البندق من 200 جنيه لـ 450 جنيه للكيلو.

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