الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

هل هلال الشهر الكريم.. أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

ياميش رمضان
ياميش رمضان

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان الكريم والاستعداد لما يميز هذا الشهر ومنها ياميش رمضان ومعرفة أسعارها في الأسواق للتجهيز لاستقبال شهر رمضان غدًا الاثنين 11 مارس 2024.

أسعار ياميش رمضان 2024 

ننشر في التقرير التالي أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق وكما جائت في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية. 

بلغ سعر التمر ما بين 40 لـ 150 جنيه للكيلو

 بلغ سعر التين السوري 85 جنيه.

بلغ سعر قمر الدين الدمشقي 35 جنيها.

بلغ سعر قمر هندي أسواني 35 جنيها.

بلغ سعر مشمشية تركي 90 جنيها.

بلغ سعر زبيب بناتي فاتح  80 جنيها.

بلغ سعر السوداني مقشر 60 جنيها.

بلغ سعر جوز الهند كامل الدسم 55 جنيها.

يبدأ سعر قمر الدين سوري  من 75 لـ 85 جنيها.

بلغ سعر قمر الدين الأقلام 110 جنيها.

بلغ سعر قراصيا المجففة 500 جرام  140 جنيها.

بلغ سعر القراصيا المجففة 250 جرام 70 جنيها.

بلغ سعر الخوخ المجفف من 50 إلى 120 جنيها.

بلغ سعر التين الجبلي 420 جنيها.

بلغ سعر المشمشية الكبيرة 520 جنيها.

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أسعار المكسرات 

بالنسبة للمكسرات التي يتم بها تزيين الحلوى الرمضانية كانت كالتالي 

تراوح سعر الكاجو من  300 جنيه  لـ 650 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الفستق من  350 جنيه لـ  600 جنيه للكيلو.

تراوح سعر عين الجمل من  320 جنيه لـ   500 جنيه للكيلو.

تراوح سعر اللوز من 250 جنيه لـ   550 جنيه للكيلو.

تراوح سعر البندق من 200 جنيه لـ  450 جنيه للكيلو.

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موعد شهر رمضان 2024 

تستطلع دار الافتاء المصرية اليوم الاحد 10 مارس 2024 هلال شهر رمضان عقب صلاة المغرب لتأكيد الموعد الفلكي للشهر الكريم والمقرر غدًا الاثنين 11 مارس 2024.

 أم يكون يوم الثلاثاء كما قال  ذكر مركز الفلك الدولي الذي وجد صعوبة في استطلاع هلال الشهر كما جاء في أخر بيان أصدره. 

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