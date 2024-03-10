موعد صلاة العشاء اليوم وامساكية الأسبوع الأول في رمضان 2024

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صلاة العشاء اليوم الأحد 10 مارس 2024 وذلك للاستعداد لأداء صلاة التراويح اليوم باعتباره فلكيًا أول ليلة في شهر رمضان والذي يكون أول يوم فيه فلكيًا غدا الاثنين 11 مارس 2024.

ننشر في التقرير التالي موعد صلاة العشاء اليوم الأحد 10 مارس 2024 وتفاصيل رؤية هلال شهر رمضان من دار الإفتاء المصرية.

موعد صلاة العشاء اليوم

يحين موعد صلاة العشاء اليوم الاحد في تمام الساعة 7:17 مساء.

موعد صلاة المغرب 6:00

موعد صلاة العصر 3:28

موعد رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء اليوم الاحد 29 شعبان 1445 بالميلادي 10 مارس 2024 هلال شهر رمضان عقب أداء صلاة المغرب ويتم إعلان نتيجة الاستطلاع وموعد شهر رمضان والذي تم تحديده غدا الاثنين 11 مارس 2024 كأول أيام الشهر الكريم.



ضوابط صلاة التراويح

وفق وزارة الأوقاف تقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الإيماني في الشهر الكريم.

يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف وفق كل مديرية.

شددت الوزارة على ضرورة التخفيف على المصلين بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.



مواعيد الصلاة أول أسبوع في رمضان 2024



الاثنين 1 رمضان 1445 / 11 مارس 2024

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب

07:36 pm اذان العشاء

الثلاثاء 2 رمضان 1445 / 12 مارس 2024

04:51 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء



الأربعاء 3 رمضان 1445 / 13 مارس 2024

04:50 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الخميس 4 رمضان 1445 / 14 مارس 2024

04:48 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:08 pm اذان المغرب

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة 5 رمضان 1445 / 15 مارس 2024

04:47 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

السبت 6 رمضان 1445 / 16 مارس 2024

04:46 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

الأحد 7 رمضان 1445 / 17 مارس 2024

04:45 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445 / 18 مارس 2024

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء



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