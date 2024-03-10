مصدر أمنى: الداخلية نجحت خلال 40 يومًا فى ضبط 1100 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بـ713 مليون جنيه

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأربعين يومًا الماضية، في ضبط ألف و100 قضية اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بلغ إجمالي المضبوطات خلالها نحو 713 مليون جنيه.

كما أوضح المصدر الأمني اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه كل القطاعات الأمنية المعنية بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة".

تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد

كذلك، شدد المصدر الأمنى، على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد- خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية الخميس الماضي- أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، وباقي المعاملات غير الرسمية، لضمان وجود سوق واحدة للصرف وتدبير العملة الأجنبية في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة.