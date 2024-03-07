الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

متهمين
متهمين

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة، من ضبط 4 من أسرة واحدة بقرية نشا؛ لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي وتحويل العملات بنظام المقاصة خارج القنوات والمصارف الشرعيه وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس القسم والرائد إسلام سعد، بقيام كل من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عامًا، سائق، زوجته "وردة.ع.ح.ا"، 46 عامًا، ونجليهما "محمود"،17 عامًا، و"رفعت"،20 عامًا، طالب ويقيمون بقرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الشعرية ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.

تم استصدار إذن النيابة العام وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وضبط المتري عنهما الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام.

وبمواجهتهم اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وان المشغولات الذهبية حصيلة لاتجارهما فى النقد الأجنبى،واضافت الثانية بقيام شقيقي زوجها  كلا من "زينهم"،37 عاما، عامل بالخارج و"زكريا"،44 عاما، عامل بالخارج ويقيمان نشا والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقيامها بالإشتراك مع زوجها ونجليها بتسليم ما يعادل تلك المبالع بالعملة المحلية الأهلية العاملين بالخارج.

وأقرت المتهمة في محضر الشرطة بقيام زوجها ونجلها "رفعت" وشقيقي زوجها بالتبادل فيما بينهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مديرية أمن الدقهلية الدقهلية مركز شرطة نبروه

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية

تسليم 15 ألف كوبون مشتريات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

الأحد.. مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة بالدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يفتتح السوق الخيري "ست الستات المصرية"

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات لتطوير 4 مراكز طب أسرة

محافظ الدقهلية: ضبط 111 مخالفة تموينية بـ8 مراكز بنطاق المحافظة

"صحة الدقهلية": الكشف على 1921 مريضًا في قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد

جامعة المنصورة الأهلية: بدء الدراسة في 4 كليات وبرامج جديدة للعام الجامعي المقبل

الأكثر قراءة

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

عطل فنى يضرب فيسبوك

رويترز: استقرار سعر الجنيه بعد قرار التسعير العادل واتفاق صندوق النقد الدولى

السيطرة على حريق كلية الهندسة بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة