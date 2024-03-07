ضبط 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة، من ضبط 4 من أسرة واحدة بقرية نشا؛ لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي وتحويل العملات بنظام المقاصة خارج القنوات والمصارف الشرعيه وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس القسم والرائد إسلام سعد، بقيام كل من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عامًا، سائق، زوجته "وردة.ع.ح.ا"، 46 عامًا، ونجليهما "محمود"،17 عامًا، و"رفعت"،20 عامًا، طالب ويقيمون بقرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الشعرية ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.

تم استصدار إذن النيابة العام وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وضبط المتري عنهما الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام.

وبمواجهتهم اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وان المشغولات الذهبية حصيلة لاتجارهما فى النقد الأجنبى،واضافت الثانية بقيام شقيقي زوجها كلا من "زينهم"،37 عاما، عامل بالخارج و"زكريا"،44 عاما، عامل بالخارج ويقيمان نشا والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقيامها بالإشتراك مع زوجها ونجليها بتسليم ما يعادل تلك المبالع بالعملة المحلية الأهلية العاملين بالخارج.

وأقرت المتهمة في محضر الشرطة بقيام زوجها ونجلها "رفعت" وشقيقي زوجها بالتبادل فيما بينهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.