الأحد.. مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة بالدقهلية

قال د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تقرر أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام يوميًا من الثانية صباحًا مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود تنفيذا للمادة الاولي من القرار الوزاري المشار اليه.

أوضح القرار في نص مادته الثانية:"لا تخضع المواعيد المشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات"و في مادته الثالثة"بنشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2024 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر".

ووجه مختار، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة بضرورة تفعيل لجان للمرور للتأكد من إلتزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة للغلق، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤاكدًا التنسيق الكامل لغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق للمحلات خلال الشهر.

وناشد "مختار" أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بنطاق المحافظة ضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

ووقع د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وهم: (المنصورة - طلخا - السنبلاوين - بلقاس).

جاء ذلك بحضور المحاسب أيمن موسي مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

وبعث مختار برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي لإطلاقه مبادرة "مراكب النجاه " لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية وخطرها على المجتمع، وحرصه على حياة شباب مصر ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها لبناء الجمهورية الجديدة.