الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

جوميز
جوميز

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيلته لمواجهة دريمز الغاني بعد قليل في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

وبحسب مصدر داخل الزمالك فإن التشكيل ضم كلًا من:

محمد عواد وعمر جابر وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ودونجا وزياد كمال وأحمد زيزو ومصطفى شلبي والجزيري وسامسون.

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق الإقامة، متوجهة إلى ستاد بابا يارا بكوماسي، استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في توفير عدد من التذاكر المجانية للجالية المصرية في غانا.

الزمالك دريمز دريمز الغاني للكونفدرالية أحمد زيزو

مواد متعلقة

عاجل| مفاجآت فى تقسيمة الزمالك الأخيرة قبل موقعة دريمز فى الكونفيدرالية

الزمالك يؤكد جاهزية فتوح لمباراة دريمز الغانى وتأهيل صبحى وأوباما

جماهير الزمالك للاعبين: من كوماسى "نصنع المستحيل" وعن الصعود لا يوجد بديل

الزمالك يعلن تفاصيل إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب

موقف المغربى خالد بوطيب من تقسيط غرامة الزمالك

بسبب باتشيكو.. أيام تفصلنا عن إيقاف جديد للقيد فى الزمالك

الزمالك يتأهل لنصف نهائى بطولة إفريقيا لليد بعد الفوز على الأبيار الجزائرى

طبيب الزمالك: محمد عواد جاهز لمباراة دريمز ونتيجة الأشعة مطمئنة

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

بعد واقعة المستشار بهاء المرى.. 3 قرارات عاجلة لنقابة محامى الدقهلية

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

طلاق شروق ودكتور فود.. فيديو صادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة