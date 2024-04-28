مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيلته لمواجهة دريمز الغاني بعد قليل في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

وبحسب مصدر داخل الزمالك فإن التشكيل ضم كلًا من:

محمد عواد وعمر جابر وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ودونجا وزياد كمال وأحمد زيزو ومصطفى شلبي والجزيري وسامسون.

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق الإقامة، متوجهة إلى ستاد بابا يارا بكوماسي، استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في توفير عدد من التذاكر المجانية للجالية المصرية في غانا.